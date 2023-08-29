廣華-KY接獲比亞迪新單 明年下半年出貨

汽車零組件大廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (29) 日公布第二季財報，單季稅後虧損 9468 萬元，每股虧損 1.13 元，連虧三個季度，不過，廣華透露，已接獲比亞迪光電整合型產品新訂單，並成為比亞迪一階、指定一階和配套一階供應商，Mini Led 內飾件訂單，預計明年下半年正式出貨，營運動能升溫。

廣華第二季合併營收 13.19 億元，年減 18.89%，營業毛利 2.69 億元，營業虧損 0.25 億元，廣華說明，主要是因中國整體新車銷售市場的結構轉變，汽車供應鏈下單力道謹慎，再加上美元升值，造成匯兌損失 5965 萬元，以及美元借款利率上漲使利息費用年增 2081 萬元，侵蝕本業獲利。

廣華進一步說明，上半年營收比重分別為日系 54.01%、歐美系 23.52%、中國自主品牌 20.34%，中國自主品牌車廠成為中國車市新勢力，推進第二季中國自主品牌車廠的營收占比年增多達 7.36 個百分點，有助中和日系品牌銷售衰退而減緩下單力道的影響。

隨著中國新能源車於市場滲透率持續提升，尤其是高毛利乾式轉印工藝技術的產品需求增加，廣華強調，歷時三年的研發，自主開發出 Mini LED 結合專利膜片，完成「光與美的系統開發」，推出具有可發光、可觸控及智能化的汽車電子內飾件相關產品。

廣華近日業務拓展有成，透露已正式接獲日系本田、比亞迪等光電整合型產品新訂單，單車產值將可達人民幣 2000 元以上，同時，更全方位進入中國電動自主品牌比亞迪一階、指定一階和配套一階供應商，並持續交流開發其他項目，目前也獲 Mini Led 內飾件訂單，預計明年下半年正式出貨，有助未來營運正向發展。

廣華強調，因在新規格、新產品上掌握整合技術優勢，每台車訂單營業額不僅高於過去平均單價 3-6 倍，更創廣華每台車款接單產值最高紀錄，因此，將從過往以內飾為主的供應商，正式轉型為光與美系統整合內外飾一體化的供應商。

對於下半年，廣華持續謹慎面對中國車市庫存調節的短期影響，等待第三季汽車產業的傳統暑休淡季結束。