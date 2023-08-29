〈台股盤中〉航太軍工股陷回檔壓力 大盤量縮狹幅震盪

即便美債殖利率下滑，美股科技股強升，台股加權指數今 (29) 日在籌碼相對凌亂的狀態下，早盤僅以上漲 19 點開出，盤中漲點一度達 50 點左右，隨著拉回平盤左右，預估成交值續縮至不到 2600 億元。

日前漲多的航太軍工股今日陷入回檔壓力，千附精密 (6829-TW) 跌超過 8%，寶一 (8222-TW) 跌近 7%，雷虎 (8033-TW) 跌 6%，晟田 (4541-TW) 跌 4% 之上，漢翔 (2634-TW)、豐達科 (3004-TW) 也跌 2% 之上，不過，駐龍 (4572-TW)、長榮航太 (2645-TW) 相對抗跌守平盤之上。

2023 年台北國際航太暨國防工業展將於 9 月 14 日開展，市場樂觀看待國防、無人載具、軍規品等未來發展的龐大商機，尤其洛克希德馬丁、雷神等航太巨擘此次將參展，台美軍工產業結盟的可能性，受到高度關注。

法人認為，資金近期在 AI、軍工概念輪動，軍工回檔先解讀漲多拉回，不排除仍有續攻機會。

而盤面上相對熱絡的族群為銅箔基板，聯茂 (6213-TW) 大漲 7%，台燿 (6274-TW) 漲 3%。

砷化鎵族群中，全新 (2455-TW)、聯亞 (3081-TW) 漲半根停板上下，全訊 (5222-TW) 漲 4%，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 則穩在盤上。

生技族群同樣有部分轉強股，全宇生技 - KY(4148-TW)、科妍 (1786-TW) 和大學光 (3218-TW) 漲 4% 上下，ABC-KY(6598-TW)、和康生 (1783-TW)、科懋 (6496-TW)、杏一 (4175-TW) 和醫揚 (6569-TW) 等漲 2% 之上。

個股仍有不少強勢股，定穎投控 (3715-TW) 一度漲停，南璋 (4712-TW) 逼近漲停，倫飛 (2364-TW)、碩天 (3617-TW)、建榮(5340-TW)、東科 - KY(5225-TW)、嘉澤(3533-TW)、新復興(4909-TW) 和譜瑞 - KY(4966-TW) 漲半根停板上下，世紀鋼 (9956-TW)、華城(1519-TW)、裕隆(2201-TW) 和華星光 (4979-TW) 也有 4% 左右漲幅。

元大投顧指出，目前周 K 棒已連續兩周力守在走揚的 26 周移動平均線，惟代表大盤趨勢走向的 13 周移動平均線已下彎，指數短線難擺脫震盪測底的格局，若近期大盤未能放量向上突破，月季線將形成指數上檔的雙重蓋頭反壓，以半年線為支撐觀察位置。