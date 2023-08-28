〈台股盤前〉AI概念股或將反彈 大盤走勢仍將遭解套賣壓牽制

在美國可能出現 9 月可能暫緩升息的說法後，美股恢復生機而推升指數走揚，在台股目前以 AI 概念股爲市場重心的氛圍之下，類股可能隨之出現反彈，但在指數已跌破短期均線的不利走勢下，即使反彈仍將遭解套賣壓牽制。

先就上周六早晨的美股收盤指數觀察，道瓊指數上漲 247.48 點，或 0.73%，收 34,346.9 點。那斯達克指數上漲 126.67 點，或 0.94%，收 13,590.65 點。標普 500 指數上漲 29.4 點，或 0.67%，收 4,405.71 點。費城半導體指數上漲 14.35 點，或 0.41%，收 3,495.65 點。

台股 ADR 以日月光領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.62%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 9.04%。

就台股而言，市場專家認為，現階段主流與操作族群則包括了 AI、網通基建、軍工概念股及內需餐飲等。

但在法人的動向方面，顯然外資的對台股看好度在減弱之中，8 月 25 日外資賣超台股 337.28 億元，主要賣超標的在緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW)、台積電 (2330-TW) 等個股。

在市場重要訊息部分，裕隆 (2201-TW) 旗下新店裕隆城落成開始倒數，內部已定於 9 月 20 日試營運、28 日正式開幕，搶攻緊接而來的中秋及國慶連假商機。