〈台股盤前要聞〉郭台銘宣布參選總統、Q4景氣燈號可望變燈 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海集團創辦人郭台銘昨 (28) 日正式宣布將投入 2024 總統大選，也宣誓要讓台灣在 20 年內超越新加坡，成為亞洲人均 GDP 最高的「亞洲首富」；國發會公布 7 月景氣燈號，雖如預期續呈藍燈，連續 9 個月亮起低迷藍燈，但預期第 4 季燈號轉變機率頗大。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

郭台銘宣布參選總統 鴻海：不會參加政治活動 公司是全體股東共同擁有

鴻海集團創辦人郭台銘昨 (28) 日正式宣布將投入 2024 總統大選，他表示，參選是為促成在野陣營整合，並喊出「在野不整合，便宜賴清德」。郭台銘也宣誓，要讓台灣在 20 年內超越新加坡，成為亞洲人均 GDP 最高的「亞洲首富」。閱讀全文...

郭台銘正式宣布投入 2024 年總統大選，鴻海發出聲明表示，創辦人四年前交棒後，未再參與公司日常管理，公司也不會參與政治活動，會聚焦永續經營、基業長青。閱讀全文...

7 月景氣燈號連 9 藍 國發會估 Q4 有望變燈號

國發會昨 (28) 日公布 7 月景氣燈號，雖如預期續呈藍燈，連續 9 個月亮起低迷藍燈，但綜合判斷分數已較 6 月增加 2 分為 15 分，且景氣領先指標的跌幅縮小、距離黃藍燈僅差 2 分，預期第 4 季燈號轉變機率頗大。閱讀全文...

中鋼 7 月稅前虧損 4 億元 較前月擴大逾 10 倍

中鋼昨 (28) 日公告 7 月自結損益，出貨量價齊跌下，稅前虧損 4 億元，較前月大增 10 倍，累計前 7 月稅前盈餘降至 12.82 億元，年減 95.9%，每股稅前盈餘約 0.08 元。閱讀全文...

保瑞董座：台灣生技產業能以六面向迎戰兩大機會

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙昨 (28) 日在生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 上提到，台灣生技業資本市場迎來兩大機會，包含全球資本市場萎縮、美中關係不佳，此時台灣也能以六個面向來把握機會。閱讀全文...

公平會延長台台併審議期 台灣大：將持續積極配合

公平會決議，台灣大 (3045-TW) 合併台灣之星案延長審議時間至 11 月 7 日，對此，台灣大昨 (28) 日回應，將持續積極配合審議，並相信能提高效率加速審議，使產業邁向永續。閱讀全文...