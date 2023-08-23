AWS太亮眼 但電商業務仍不可忽視！券商喊買亞馬遜 目標價隱含漲幅34%

從雲端運算到串流媒體，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下擁有眾多業務，但不可忽視最重要的核心業務：電子商務。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 和 Seth Basham 最新報告給亞馬遜看漲評級，稱其為全球零售業的領導者。

分析師給出相當「買進」評級和 180 美元的目標價，意味較周二 (22 日) 收盤價 134.25 美元上漲了 34%。

分析師寫道：「亞馬遜的核心業務現在已處於有利位置，擁有領先產業的履行訂單基礎設施，隨著電商背景不斷改善，轉為線上的長期趨勢恢復，較 2019 年在美可履行的同日或次日訂單數量增為 4 倍。」

亞馬遜的大部分銷售額來自其零售業務。第二季 1344 億美元總營收中，530 億美元來自線上商店銷售，323 億美元來自第三方賣家服務。

同時，投資人更滿意亞馬遜 8 月 3 日公佈的第二季財報中其他部門的業績表現：AWS。

Devitt 表示， AWS 處於有利的競爭地位，隨著更多企業自本地移至雲端，以及生成式人工智慧 (AI) 的需求可望帶動未來企業支出，AWS 在中期內將實現可持續的兩位數增長。

亞馬遜周二小跌 0.32%，今年迄今該股飆升約 60%。