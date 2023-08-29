美股重點新聞摘要2023年08月29日

今日操盤前瞻

日本 7 月失業率

美國 6 月 FHFA 房價指數、標普 20 大城房價指數

美國 7 月 JOLTs 職位空缺

美國 8 月經濟諮商局消費者信心指數

出口管制會議將召開 美向中表達對美光、英特爾等企業限制擔憂

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 與中國商務部長王文濤舉行會談，討論對英特爾、美光等國企業受到限制的擔憂，兩國還同意開啟出口管制執法資訊對話。閱讀全文...

郭明錤估蘋果 9 月新品發表前股價反彈 今年有望成全球最大智慧型手機品牌

天風國際證券分析師郭明錤周一 (28 日) 在社群媒體平台 X(原推特) 發文表示，蘋果在 9 月新產品發布前可能迎來股價反彈機會，並可望在 2023 與 2024 年成為全球最大智慧型手機品牌。閱讀全文...

AI 論壇即將召開 馬斯克、黃仁勳等科技領袖將齊聚國會山莊

外媒週一 (28 日) 引述消息人士報導，美國最強科技巨頭領袖將於 9 月 13 日前往國會山莊，參加參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的首場人工智慧 (AI) 見解論壇，為 AI 政策的製訂奠定基礎。閱讀全文...

OpenAI 推出企業版 ChatGPT 加大營收推進力道

OpenAI 周一 (28 日) 宣布正式推出 ChatGPT 企業版 (ChatGPT Enterprise)，當天就可使用。除了和一般 ChatGPT 一樣執行編寫電子郵件、起草文件和調整電腦程式碼等任務外，企業版還可提供企業級的安全和隱私、以及高級資料分析功能。閱讀全文...

美法官駁回鴻海動議 稱 Lordstown 有正當理由聲請破產保護

美國德拉瓦州破產法院周一 (28 日) 駁回鴻海科技集團 (2317-TW) 的動議，認為 Lordstown 有正當理由提出破產保護聲請。閱讀全文...