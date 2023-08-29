〈紐約匯市〉美元指數微貶 日元兌美元短暫觸九個月新低

日元兌美元周一 (28 日) 短暫觸及九個月低點，美元指數下滑，投資人正等待本周稍晚出爐的關鍵經濟數據，同時關注日本當局是否採取干預措施，為陷入掙扎的日元提供支持。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.05%，至 104.02。

美元兌日元盤中最高升至 146.75 日元，為 11 月 9 日以來最高，截稿前小漲 0.08% 至 146.53 日元。隨著日元走軟，交易員密切關注日本當局干預匯市的任何跡象。

美國銀行 (BofA) 分析師指出，自 8 月 9 日以來，聯準會 (Fed) 的海外附買回工具與託管的美國公債已減少約 180 億美元，背後可能反映適度的干預活動。

日本銀行 (央行) 總裁植田和男周六 (26 日) 表示，由於日本基礎通膨率仍略低於 2% 的目標水平，將繼續維持當前的貨幣政策方針。與此同時，因美國經濟保持韌性，對 Fed 在更長時間內維持高利率的預期，最近幾周推動美元走高。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五 (25 日) 稱，鑑於通膨仍偏高，Fed 可能需要進一步升息，但他也承諾在未來的會議中謹慎行事，鮑爾的發言令投資人押注 Fed 今年將再度升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場認為 Fed 下月按兵不動的機率為 79%，但 11 月升息一或兩碼的機率，已從一周前的 43% 升至 62%。

包含周四 (31 日) 的歐洲通膨、美國個人消費支出物價指數 (PCE)，以及周五(1 日) 的美國 8 月非農就業報告，多項經濟數據即將在本周陸續出爐。

歐元自上周觸及的兩個月低點回升，上漲逾 0.2% 至 1.0817 美元。因歐洲各國經濟前景存在歧異，歐元兌美元過去一個月走勢疲軟。

中國人民銀行此前將人民幣中間價設定在高於預期的水準，使人民幣兌美元匯價回穩，人民幣即期匯率大致持平在 7.29 人民幣兌 1 美元。

對中國經濟較敏感的澳幣上漲 0.4% 至 0.6428 美元，本月對中國疫後復甦乏力的擔憂打壓市場情緒，使澳幣承壓。

德國商業銀行資深經濟學家 Tommy Wu 認為，在中國扭轉疲軟經濟勢頭之前，市場信心不太可能大幅改善。

作為提振市場信心的最新動作，中國周一 (28 日) 起對證券交易印花稅減半課徵。

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