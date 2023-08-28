外資匯出 新台幣由升轉貶 小貶2.4分收31.874元

新台幣量縮價貶，午盤在外資匯出壓力下使得匯價由升轉貶，新台幣兌美元今 (28) 日終場貶值 2.4 分收在 31.874 元，台北及元太外匯市場合計成交量縮小至 11.85 億美元。

聯準會鮑爾在全球央行年會談話「鷹中帶鴿」，但也透露未來有必要不排除繼續升息，美元指數站上 104 高檔，主要亞幣今天則是升貶互見，新台幣則是先升後貶，終場小貶 2.4 分作收。

新台幣今天早盤以 31.821 元開出後，在出口商拋匯及台股上漲帶動下，推升匯價一度觸及 31.8 元價位，但午盤過後受外資賣股匯出，使得匯價由升轉貶，終場收在 31.874 元。

外匯交易員指出，適逢月底出口商有實質拋匯需求，提供新台幣匯價有一定程度的支撐，但午盤過後不敵外資匯出由升轉貶，加上人民幣震盪、台股偏弱，預期新台幣短線將趨貶震盪整理。

外匯交易員表示，聯準會透露不排除繼續升息，提供美元支撐，在美元仍強、台股弱的情況下，短線將反覆測試 32 元關卡，但預期在出口商拋匯挹注下，新台幣研判將在 31.8 元上下震盪。

根據中央銀行統計，美元指數小幅下跌 0.15%、主要亞幣中韓元相對有撐，小幅升值 0.14%、日元貶值 0.33%、人民幣貶值 0.09%。