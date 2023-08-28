外資減碼航空雙雄3.8萬張 回抱三檔AI股

台股今 (28) 日量縮小漲 27.68 點，收在 16509 點，其中外資賣超 37.12 億元，調節航空雙雄 3.8 萬張，反手敲進三檔 AI 概念股緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 共 2.6 萬張以及鎖定金融股。
外資今日買超緯創最多，約 1.3 萬張，其他電子股包含華泰 8717 張、仁寶 8147 張、英業達 5363 張、神達逾 3000 張；群創減資換發新股，新股今日上市，外資也力挺 4447 張。
金融股方面，外資敲進新光金 9649 張、中信金 7838 張、國泰金 5753 張、富邦金逾 3000 張；傳產股包含中鋼 4398 張、潤泰新 3686 張；另外也加碼 ETF 持股，富邦恒生國企正 2 逾 6000 張、元大滬深 300 正 2 逾 3000 張。
外資賣超部分，長榮航 2.1 萬張居冠，華航 1.6 萬張，另外傳產股漢翔 6910 張、大同逾 4000 張；電子股則調節中環 1.3 萬張、正文 1.2 萬張、威盛、定穎投控各 7000 張；ETF 方面，復華台灣科技優息、國泰永續高股息遭減碼逾萬張。
投信買超方面，技嘉 3870 張居冠，其他依序為定穎投控 2518 張、聯電 2509 張、漢翔、陽明、東陽、台燿、長榮航太、欣銓、鴻海。
賣超部分，投信與外資不同調，減碼緯創 6156 張、光寶科 3978 張、仁寶 2117 張、英業達、宏碁、建準、力致、京元電子、廣達、大聯大。