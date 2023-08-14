保瑞提列分潤金 Q2純益季減逾3成 上半年仍超越去年

保瑞 (6472-TW) 今 (14) 日公布財報，由於旗下安成藥獲利遠優於預期，提列分潤金 3.5 億元，第二季稅後純益 6.92 億元，季減 33.42%，仍較去年同期成長 188.36%，每股純益 8.95 元；上半年純益 17.31 億元，年增 313.05%，每股純益 22.54 元，超越去年全年。

保瑞第二季營收 31.39 億元，季減 34.35%、年增 131.69%；毛利率 54.95%，季增 14.66 個百分點、年增 15.96 個百分點；營益率 42.91%，季增 10.54 個百分點、年增 15.64 個百分點。

上半年營收 79.19 億元，年增 220.37%；毛利率 46.09%，年增 8.97 個百分點；營益率 36.55%，年增 11.42 個百分點。

保瑞 CDMO 業務今年上半年業績年增 17%，已新增 12 個產品項目與 7 個國際客戶；加拿大廠區第二季增加 1 個代工品項量產上市；此外，去年併入的安成藥旗下產品轉至竹南廠區生產，來降低第三方代工廠對產品毛利之壓縮。

全球市場銷售業務方面，包含既有保瑞聯邦負責的亞洲地區西藥業務與保健品銷售，以及安成藥業負責的美國市場銷售，合計第二季營收達 19.7 億元，貢獻集團整體營收約 63%。