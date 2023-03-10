光隆2月非成衣業務不振 前2月營收年減17%

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 受到羽絨原料客戶調整出貨時間的影響，2023 年 2 月營收 5.03 億元, 月減 2.89%, 年減 8.43%, 累計 2023 年前 2 月營收 10.2 億元, 年減 17.1%。光隆並對成衣事業持續投資擴張。

光隆現在的主力事業成衣部門在 2 月營收爲 2.72 億元, 近乎持平去年同期，表現穩定，預估隨著戶外機能產品出貨旺季的即將到來，以及新客戶開始拉貨，成衣事業今年前三季營收將逐季成長。

光隆因應成衣未來成長需要，今年計劃投入逾 800 萬美元, 分別在越南與印尼兩地區進行擴增產線，預計於今年下半年將有 20 條新產線陸續開出, 而印尼是光隆新建置的全球第 2 產區。

對於第一季營運，光隆除成衣營收仍保持成長外，羽絨原料與家紡兩部門的出貨動能偏弱，均較去年減少, 再加上於今年初結束貿易部門業務，光隆第一季營收表現雖不如去年，但在優化事業結構效益, 成衣比重將由 54% 拉升至 60% 以上，以及主要事業利潤率水平穩定，合併毛利率與營益率可在去年同期水準或之上，保持季季獲利。

關於去年的股利配發，依光隆過往配息紀錄, 普通股每股配息已連續 9 年平均配發 3 元，而在去年營收重返百億及獲利預期創新高下，普通股配息將有望提高，估計往 3.5 元至 4 元間調整，隱含殖利率將持續保持在 6% 以上。