光隆首季營收創8季以來新低 兩理由加持估Q2營收將有高成長

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 由於持續受到客戶交期調整，出貨狀況不如預期, 致使 2023 年第一季營收 17.46 億元，創 8 季低點，季減 18.84%，年減 17.25%，但在成衣營收占比持續升高，以及羽絨原料與家紡兩部門獲利改善，估計光隆第一季本業獲利可優於去年同期，且第二季營收將較首季有高成長。

光隆今 (10) 日公布 3 月營收 7.25 億元, 月增 44.16%，年減 17.49%，累計第一季營收 17.46 億元, 年減 17.25%，除了羽絨原料與家紡兩部門受到客戶調整交期影響, 均有較去年同期減少超過 20% 外, 光隆成衣部門則因布料供應商交期延長影響，估計有 300 多萬美元訂單受影響, 出貨順延至第二季, 使得成衣第一季營收 10.4 億元, 也比去年減少 9.1%。而成衣去年第一季營收中，約有 4 億元是來自前年越南封控遞延出貨而增加，若排除後比較, 成衣部門今年第一季業績實際是成長近 40%。

光隆 2023 年第一季在事業結構優化上， 持續有進一步的進展, 利潤率較高的成衣營收占比由 54% 再提升至 60%, 另外羽絨原料與家紡兩部門在成本控制與產品組合也取得成效，獲利明顯改善, 估計光隆第一季本業獲利不受營收減少影響, 有望優於去年。

由於成衣已進入出貨旺季, 預估第二季季增率可逾 50%, 且羽絨原料部門出貨動能恢復； 雖然家紡部門出貨仍偏弱，以及受貿易部門汰除影響， 但預期第二季整體業績可望持穩回溫，以目前的接單來看，光隆 2023 年前三季的業績將逐季成長。

光隆 2022 年全年營收 103.04 億元，毛利率 17.11%，年增 4.84 個百分點，全年稅後 9.19 億元，創新高，年增 78.36%，每股純益 6.54 元，董事會已通過股利案，普通股每股配發現金 4 元, 較去年增加逾 30%, 殖利率逾 7%, 而特別股則維持每股 2.5 元。