光隆優化營運結構首季每股純益0.53元 印尼新廠預計8月完工

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在持續優化產品及營運結構之下，第一季的淡季仍有獲利，今 (11) 日光隆公告第一季財報，稅後純益 9529 萬元，季減 13.46%，年減 34.48%，每股純益 0.53 元。

光隆 2023 年第一季營收 17.46 億元，毛利率達 17%，季減 1.01 個百分點，年增 3.72 個百分點，稅後純益 9529 萬元，季減 13.46%，年減 34.48%，每股純益 0.53 元。

光隆主管指出，2023 年第一季成衣部門受到主料供應商交期延長因素，估計有 300 多萬美元訂單推遲至第二季上線，因而致成衣第一季營收 10.4 億元，較去年減少 9.1%，但若排除去年約 4 億元來自前年越南封控遞延出貨後比較，成衣第一季營收表現實則有近 40% 的正成長，成衣營收占比持續提高，由 54% 上升至 60%，繼續朝事業結構優化目標前進。在產品結構中，主力的戶外機能產品比重持續增加，達 50%，也較去年提高 1.2 個百分點。

光隆羽絨原料與家紡兩部門，第一季同受客戶調整交期影響，營收不如去年，但在成本控制與產品組合表現優於去年，毛利率分別為 15.4% 與 20.2%，較去年大幅上揚 6 個百分點與 10.8 個百分點。

展望第二季，光隆主管指出，成衣已進入出貨旺季，預估季增可逾 50%，且羽絨原料部門出貨動能恢復，季增也有大幅成長，雖然家紡部門出貨偏弱，以及受貿易部門汰除影響，估計第二季整體業績仍可望持穩回溫，以目前的接單來看，光隆前三季的業績將逐季成長。

光隆董事會已通過今年股利案，普通股每股配發現金 4 元，較去年增加逾 30%，殖利率逾 7%，而特別股則維持每股 2.5 元。

光隆正如火如荼地在印尼推動建置全球第二成衣產區的計劃，已進入動工興建階段，依表定進度，廠房設施估計於 2023 年 8 月底前即可完成，同時也已招募車工等技術人員進行培訓，以備於第四季即可上線投產，第 一期預計設置 6 -10 條產線。