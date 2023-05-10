光隆成衣出貨熱季向後遞延 4月營收年減25%

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2023 年 4 月營收 6.22 億元，月減 14.2%，年減 25.1%，今年成衣出貨高峰期晚於以往，而羽絨與家紡出貨偏弱，累計前 4 月營收 23.69 億元，年減 19.5%，同時光隆繼越南之後在印尼投資的成衣生產線，預計在第四季加入營運。

光隆成衣 4 月營收 3.75 億元，月減 17.5%，年減 15.8%，光隆主管指出，依以往慣例，3 月起應進入戶外機能服的出貨熱季，但今年前 4 月營收未見逐月加溫，除了受主料供應商交期延長的影響外，另一關鍵因素是在疫情完全解封與國際貨運舒解後，供應鏈交運恢復常態，客戶提早拉貨意願下降，導致成衣出貨高峰期較往年延遲，估計進入 5 月之後將可追上去年同期水準。

光隆正如火如荼地在印尼推動建置全球第二成衣產區的計劃，已進入動工興建階段，依表定進度，廠房設施估計於今年 8 月底前即可完成，同時也已招募車工等技術人員進行培訓，以備於第 4 季即可上線投產，第 1 期預計設置 6 至 10 條產線。

光隆 2022 年全年營收 103.04 億元，毛利率 17.11%，年增 4.84 個百分點，全年稅後 9.19 億元，創新高，年增 78.36%，每股純益 6.54 元，董事會已通過股利案，普通股每股配發現金 4 元, 較去年增加逾 30%，而特別股股息則維持每股 2.5 元。

光隆將於明 (11) 日公布 2023 年首季財報。