〈陸港盤後〉中國證交稅砍半 A股齊揚 終場漲勢收斂

中國 A 股市場三大指數周一（28 日）收盤齊揚，但終場漲幅收斂，顯示儘管中國證交稅砍半，但投資人仍擔憂經濟形勢。

上證綜指周一收盤漲 1.13% 報 3,098.64 點，深證成指漲 1.01% 報 10,233.15 點，創業板指數漲 0.96% 報 2,060.04 點。

漁業、地產、煤炭、券商、家居用品、多元金融、水泥、裝修裝飾等族群走高，軟飲料、船舶、白酒、黃金等族群調整。

香港恒生指數周一收盤漲 0.97% 報 18,130.74 點，恒生科技指數大漲 1.69% 報 4,127.54 點。

中國財政部、稅務總局周日發布《關於減半徵收證券交易印花稅的公告》，表示為活躍資本市場、提振投資人信心，決定周一起證券交易印花稅減半徵收，從 0.1% 降至 0.05%。

A 股市場的交易費用，主要由佣金、印花稅、過戶費、經手費、證管費五部分組成。按現行收費標準，證券交易印花稅依成交金額的千分之一對賣家徵收，占 A 股交易費用的比率最高。因此，印花稅調整對投資人的信心具較明顯影響。

據《彭博》報導，A 股市場周一走勢顯示，外資在重返中國股市前，需要看到重振經濟的具體措施。中國股市是 8 月全球表現最差的股市之一。儘管北京一直在採取措施，提振市場信心，但中國經濟放緩是由結構性等問題造成，並不容易解決。

Evercore ISI 中國研究部門常務董事 Neo Wang 表示：「我們預料本周中國股市會出現反彈，幅度可能比 2008 年小。」Wang 並說，除非北京祭出更多大招，例如中國在 2008 年推出人民幣 4 兆元刺激方案，否則股市難以大幅回升。

華夏券商 ETF 基金經理人司帆認為，印花稅減半是 724 中共中央政治局會議「活躍資本市場」戰略定調以來最大政策調整，有望有效「活躍資本市場」，提高成交額。

廣發證券則指出，印花稅減半是一個重要政策信號，政府在 2015 年和 2018 年均未下調印花稅，選擇此時說明資本市場的重要性大幅提升，意味著資本市場在穩定經濟社會大局上的責任更加重大。