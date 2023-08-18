〈房產〉南科跑贏竹科 奪營業額及房價升幅雙冠王

依國科會統計，今年 1-4 月三大科學園區產業營業額共 1 兆 1,939 億元，南科共 4,584 億元為三大園區最高，其中台南園區營業額高達 4,419 億元超越竹科；另外觀察房價仍受園區帶動，三年來主力園區周邊房價持續走揚，高雄園區周邊房價漲幅高達 40.2%，台南園區增加 36.6%，新竹園區漲勢緩和，仍有 14.0% 的成長。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，雖然今年全球經濟成長趨緩，然而 AI 掀起科技旋風，各大園區後市可期，就業人口促進在地居住剛需，房價表現自然不在話下。

綜觀竹科、中科、南科主要園區周邊房價，並比較 2021 年園區周邊均價，南科表現最為亮眼，台南園區周邊均價 28.0 萬元、三年漲幅 36.6%，高雄園區 14.3 萬元，房價基期低，三年漲幅高達 40.2%，竹科部分，新竹園區今年上半年 38.3 萬元、三年漲幅 14%，竹南園區 22.1 萬、漲幅 21.4%，中科的台中園區周邊房屋均價 29.9 萬元、三年增加 17.7%，后里園區 25.5 萬元、增加 18.6%。

郎美囡指出，台積電 (2330-TW) 在台南科學園區建廠陸續完工啟用，產能大比例在台南園區，因此在地有大量的工程師有居住需求，儘管投資客消散，區域的剛性需求穩健，由於購屋需求來自園區，買方也會比較竹科、中科周邊機能成熟區的房價，由於台南園區營業額已超出竹科，房價相對低，看好長線發展，以及自用需要，買方對價格接受度高，如知名上市建商在台南市新市區的預售案成交價格已上升到 4 字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，政府雖然政策打炒房，但因為平均地權條例促使建商調控推案量，而房地合一稅 2.0 版確實有效打擊短線炒作，但也拉長房屋出售的閉鎖期，由於持有 5 年內轉售將有 35-45% 高稅率，屋主無資金壓力可持有 6 年以後再出售，導致供給量沒有大量湧現，有高度自用需求的區域，買方反而很難找到理想物件，造成園區周邊房價持續走揚。