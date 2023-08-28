〈台股盤中〉AI概念股賣壓沉重 IC設計族群出頭撐盤

台北股市今 (28) 日早盤 AI 相關概念承受賣壓沉重，反而是 IC 設計、CoWos 封裝類股出面撐盤，台積電 (2330-TW) 也止趺，出現大盤指數走漲的格局，集中市場 盤中一度漲百點。

今天台股早盤廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 等電子股開低振盪，欣興 (3037-TW) 也走弱。市場專家指出，月線下彎，大盤恐回測前波低點。

台股今日早盤開在 16498.86 點，最高 16582.96 點，最低 16498.86 點，預估全場成交值在 3246 億元。

今天盤中台股 AI 概念股走低，但 IC 設計的聯發科 (2454-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、聯傑 (3094-TW) 及 CoWos 封裝類股的日月光投控 (3711-TW) 股價走高。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價維持平盤附近振盪。

ABF 族群欣興下跌、南電 (8046-TW) 表現最為強勢。而台積電盤中上漲逾 1%，最低價爲 553 元。

今天盤中 AI 概念的 PCB 股台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 及健鼎 (3044-TW) 股價因賣壓湧現而下跌。