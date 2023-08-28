〈台股盤前要聞〉所羅門推先進AI視覺方案、威強電明年動能強 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。所羅門董事長陳政隆表示，最新 AI 視覺解決方案 AccuPick Instant 已商品化，客戶詢問度相當高，預期歐系客戶會最先採用；工業電腦廠威強電表示，下半年營運估持平上半年，明年在多項新品與標案動能全面發酵下，將帶動營運表現。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

所羅門推先進 AI 視覺方案 歐系客戶率先採用

所羅門 (2359-TW) 此次出席自動化展，推出最新 AI 視覺解決方案 AccuPick Instant，董事長陳政隆表示，新方案與傳統 AI 相比，不僅可即時學習，且從學習到啟用時程僅需 1-2 分鐘，相比歐美競爭對手還在實驗室階段，公司已商品化，客戶詢問度相當高，預期歐系客戶會最先採用。閱讀全文...

威強電下半年營收估持平 新品及標案明年發酵

工業電腦廠威強電 (3022-TW) 表示，下半年醫療產品出貨持穩，整體營運估持平上半年，明年在醫療、網通、邊緣 AI 新品以及投票機標案等全面發酵下，將帶動營運表現。閱讀全文...

亞果生醫眼角膜產品估年底獲台灣認證 澳洲夥伴授權金將入袋

亞果生醫 (6748-TW) 開發的膠原蛋白眼科基質 (眼角膜) 產品，預計年底前取得台灣醫材認證，將成市面上首個眼角膜移植產品，同時可向澳州授權夥伴 OBM 取得第三期里程碑授權金，後續也將在中國展開人體臨床試驗，瞄準千萬例眼角膜移植市場。閱讀全文...

力達第二季獲利走高 推升上半年 EPS1.52 元 估下半年逐季成長

力達 - KY(4552-TW) 去 (2022) 年起受惠高階節能款螺桿機產品銷售上升挹注，獲利成長，今 (27) 日公布最新財報，上半年稅後純益 1.76 億元，年增 10.57%，每股純益達 1.52 元，市場估力達 - KY 今年全年營收將維持雙位數成長，第一季將是全年營運谷底，第二季起營收逐步走高。閱讀全文...

台股 AI 股籌碼雜沓 震盪盤尋找新主流

台股加權指數上周小漲 100 點，終結連跌 3 周，不過，周五單日大跌 289 點，主要因輝達財報公布後反而利多出盡，AI 股籌碼短線更趨於雜沓，隨著美股偏多震盪，法人認為，8 月底前仍可望靠著投信買盤，令最好狀況呈現震盪有撐格局，料資金也將趨向 9 月的新主流。閱讀全文...