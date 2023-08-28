最嚴新規！中國上千家公司減持可能被「凍結」

中國證監會在周日（27 日）晚間宣布政策調整，進一步規範股份減持，業界人士認為，此舉可能導致上千家公司減持被「凍結」。



據《中國基金報》報導，證監會要求上市公司有破發、破淨情形，或最近三年未現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤 30% 者，控股股東、實際控制人不得透過二級市場減持股份。



控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求；上市公司揭露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東與實際控制人比照上述要求。



雖然證監會未明確說明執行細節，但規範減持的方向清晰明確。



根據上述條件，在 5,275 家 A 股上市公司中，符合不破發、不破淨，且最近三年（2020 年至 2022 年）現金分紅總額超過年均淨利潤 30% 的公司共計 2,799 家，佔全部 A 股公司的比率為 53.06%。

在 2,799 家符合減持新規的公司中，有 986 家滬市主板公司、797 家深市主板公司、262 家科創板公司、698 家創業板公司、56 家北交所公司。

「這樣的理解是最嚴格的，如果『累計現金分紅』指的是上市以來，那麼受限的公司數量將有一定幅度的減少，但也會有一千多家。」一名私募人士表示。



「從何時開始實施、已經揭露減持計畫的是否追溯、破發破淨按照哪個時點計算、累計現金分紅是從何時計算，這些具體執行的細節問題需要進一步明晰。」一名投行人士說。



該投行人士認為，再融資規則已經對上市公司分紅提出要求，即「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的 30%」。



如果參考這一表述，那麼「累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤 30%」中的「累計」二字，應該與「最近三年」相對應。

上述投行人士認為，既然監管機關提出三項指標，必然會對上市公司的行為產生影響。該投行人士說，如果上市公司不符合破發、破淨指標，但控股股東、實控人有減持意向，上市公司很可能會主動發布利多，帶動股價上漲以達標。



對於分紅指標，該投行人士則說，此舉將促使更多公司分紅，以達到標準，不排除會有公司在今年突然高比率分紅。