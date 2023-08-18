分析師：蘋果應該以 500 億美元的價格從迪士尼手中收購 ESPN

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，儘管蘋果 (AAPL-US) 一直以來避免大型併購交易，但該公司應該要認真考慮收購迪士尼 (DIS-US) 旗下體育頻道 ESPN，這將有助於蘋果增強在 Apple TV + 上體育內容，他也預測蘋果將在未來 6 到 9 個月內收購該電視台。

蘋果過去很少進行大型收購，目前為止其最大一筆收購是在 2014 年，以 30 億美元收購了 Beats Music 和 Beats Electronics。

Ives 表示，儘管收購 ESPN 可能需要斥資數百億美元，但這將是一筆值得的交易。「我相信這只是時間問題，而不是 ESPN 和蘋果是否合作的問題。我認為這就是蘋果正在尋求的東西。體育直播內容是金金母。」

Ives 認為這只是蘋果、亞馬遜和其他公司加入更多體育內容的開始。統計數據顯示，全球串流媒體訂閱用戶在 2025 年預估達到 14 億人，是 2019 年的一倍，也讓越來越多的企業進軍這個市場。

他認為 ESPN 非常適合蘋果，得以讓蘋果實現 Apple TV + 上的體育直播內容目標，有助於加快蘋果向消費者提供體育節目的速度。他相信在未來 6 到 9 個月的時間裡收購就會發生。

蘋果股價今年以來表現相當良好。不過，近期該股因為令人失望的財報業績而出現波動。Ives 認為，收購 ESPN 將有助於提振投資者信心並推動股價上漲。

市場分析，蘋果更傾向於按照自家條件行事，因此迪士尼與蘋果達成這樣的交易可能會遭遇困境。蘋果 Apple TV + 之前爭取英格蘭超級聯賽以失敗告終，因為蘋果無法獲得全球範圍內的轉播權。