現金資產22年來首度比股市更具吸引力

那斯達克綜合指數周三 (23 日) 連續第三天上漲。雖然投資人高度關注輝達 (NVDA-US) 財報，但今年還有另外一種更廣泛的趨勢，對投資人產生重要影響：現金再次為王。

這裡所謂的現金定義為美國政府為 3 個月期國庫券支付的殖利率，22 年來首次提供高於標普 500 指數獲利殖利率的回報。獲利殖利率的衡量方式，是將指數中所有企業的獲利除以指數市值。

去年 Fed 大幅升息來應對通膨飆升，請股市遭受重創。隨著分母不斷縮小，標普 500 指數的獲利殖利率飆升，在 10 月中旬達到 5.8% 的最高點；而與此同時，標普指數的熊市低點也接近 3500 點。

但隨著標普 500 指數較低點上漲超過 20%，且企業獲利不斷下滑，該指數的獲利殖利率已降至 4.7% 左右。

與此同時，Fed 繼續升息，推高了國債殖利率。

雖然殖利率曲線倒掛發出的經濟衰退警訊引起廣泛關注，但目前 3 個月期國債殖利率接近 5.5%，也使得這種等同現金多年來得以首度與美股直接競爭。

市場走勢已經很大程度受到影響。光是今年一年，貨幣市場基金提供超過 5% 的豐厚殖利率，就吸引了創紀錄的 9250 億美元資金流入。值得注意的是，8 月至今為止的流入總額已經超過 2020 年全年 9170 億美元的記錄，而 2020 年時投資人非常著重安全。

所有這些都正在改變當代投資客的投資計算，他們一直在追求超低利率。在被告知股市投資除債券外「別無選擇」(TINA)，而債券發行卻幾乎為零之後，投資人只能湧向短天期的高回報資產。