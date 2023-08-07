波克夏Q2恢復獲利 現金規模升至近歷史高位

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在第二季轉為獲利，主要得益於其保險部門和龐大投資組合的強勁收益，同時，公司現金持有量持續上升，規模逼近公司紀錄。

波克夏周末期間公布未經審計財報，2023 年第二季，波克夏營收 925.03 億美元，年增 21.39%。歸屬於公司股東的淨利潤 359.12 億美元，上年同期為虧損 436.21 億美元。

股票投資方面，波克夏在第二季售出的股票比買入的多 80 億美元，蘋果公司 (AAPL-US) 約占其 3530 億美元股票投資組合的一半。蘋果為波克夏貢獻了近 260 億美元的未實現收益，由於其股價本季大漲近 18%，波克夏的押注也升至 1776 億美元。

同時，截至 6 月末，公司持有的現金接近創紀錄的 1474 億美元，遠高於第一季的 1306.16 億美元。

波克夏的經營利潤 (不包括部分投資業績) 從上年同期的 94.2 億美元，略增至 100.4 億美元，遠超市場預期的 80.4 億美元。公司多數主要部門的獲利都有所增長，包括保險承保業務和保險投資收入部門。

長期以來，巴菲特一直告訴公司股東，他們應該忽略淨利潤，專注於波克夏的經營利潤，他認為經營利潤更能反映該公司的經營狀況。

波克夏發布公告稱，公司旗下的 Geico 保險業務平均保費上升，廣告成本下降，之前事故年度的索賠估算減少，這項業務去年因索賠成本高昂而面臨困難。

隨著波克夏股價回升至歷史新高，股票回購活動放緩。 該公司本季的回購支出僅為約 14 億美元，使年初至今的回購總額達到 58 億美元。