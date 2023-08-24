鉅亨美股雷達：市場關注傑克森霍爾會議發言 輝達本季財測樂觀

美股重要看點：

投資人關注傑克森霍爾會議談話。美國 10 年期公債殖利率來到 4.202%。美股期貨週四 (24 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨漲 0.52%，那斯達克 100 期貨漲 1.11%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周五 (25 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上發表談話，預料鮑爾會上將詳細闡述 Fed 對抗通膨行動的最後步驟並重申 Fed 完成這項任務的承諾。

彭博報導指出，雖然鮑爾這次的談話可能不會像近年來的演講基調那樣充滿戲劇性，但此次談話是決策者進入他所謂對抗通膨最困難的階段──評估需要多少緊縮措施，目前還不確定迄今貨幣政策對經濟的影響。

不過 Fed 對未來的貨幣政策路徑一直很明確：繼續升息，替 40 年來最高的通膨降溫。如今隨通膨持續降溫，決策者就還有多少工作要做的問題出現分歧。鮑爾本周可能會運用這次演講概述 Fed 將如何評估利率是否應該提升以及何時開始降息。

另外，此次會議召開之際，全球貨幣政策決策者仍面臨高於目標的通膨率和逐漸加大的經濟衰退可能性。未來一年的挑戰將是平衡上述兩者之間的風險，降通膨的同時也避免經濟部入衰退。

根據 Bespoke 彙整的資料，歷史上，鮑爾在傑克森霍爾演說過後的美股反應大多平淡。唯一例外是 2020 年，當時鮑爾在美股開盤前以遠距的方式發表演說，而非美股早盤期間。

過去 20 年來，標普 500 指數平均在年會期間上漲 0.3%，若是從 1978 年首次舉行算起，標普 500 平均在年會的頭兩天下跌 0.1%。只有去年年會的頭兩天，標普 500 因為鮑爾放「鷹」而下挫 2.01%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月耐用品訂單月增率 (%)，預估 - 4，前值 4.7%

美國 7 月核心耐用品訂單月增率 (%)，前值 0.5

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 23.9

重要個股動態：

受人工智慧 (AI) 晶片需求驅動，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (23 日) 盤後公布上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高，獲利方面也取得亮眼表現，且本季財測樂觀，激勵盤後股價勁揚 8%。

財報顯示，上季營收為 135.1 億美元，季增 88%，年增 101%，創下紀錄新高。調整後淨利為 67.4 億美元。調整後 EPS 為 2.70 美元，較去年同期暴增逾四倍，毛利率也大幅成長。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

居家健身串流業者 Peloton(PTON-US) 周三 (23 日) 盤後股價暴跌逾 20%，創六個多月來最大跌幅，主因是該公司本季財測乏力，並警告產品召修成本比意料中昂貴。

Peloton 表示，召修成本遠超過 5 月時的初步預測，原因是該公司目前接獲約 75 萬筆更換飛輪健身車座墊桿的要求，件數高於原先所料。目前已經完成超過 34 萬筆召修申請，預定 9 月底前完成其餘申請。

PTON 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Nike (NKE-US) 周三 (23 日) 收低約 2.7%，為連續第 10 日收低，創該公司自 1980 年首次公開發行 (IPO) 以來最漫長的跌勢。

被視為一級零售商的 Nike 預計下個月底公布財報，其主要業務是鞋類業務，但該業務數月來一直面臨壓力，其合作夥伴 Foot Locker (FL-US) 周三公布的季度業績慘淡且二度下修財測，導致股價跌逾 28%，如同為 Nike 投資人敲響警鐘。