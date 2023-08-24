傳美國政府與TicTok談判 提出多項無理要求

美國《福布斯》網站近日披露了美國政府在 2022 年夏天與中國字節跳動公司旗下海外影音社交平台 TikTok 就監管問題進行談判的內容。

當時，美國官員不僅指控這款應用軟體危害美國的國家安全，更打算封殺掉這個深受美國年輕人喜愛的短影音社交平台，除非 TikTok 接受美國政府提出的一系列要求。

《福布斯》披露一份當時的協議草案，這些要求不僅相當驚人，而且與在美國其他社交平台相比，美國政府對 TikTok 提出的這些要求更是「前所未有」的。

《福布斯》網站整理這些要求，歸納出 5 大要點：

1、美國的司法部、國防部等政府部門可以在極少通知或不進行通知的情況下，對 TikTok 在美國的場所、記錄、設備和服務器進行檢查；

2、不許 TikTok 自行修改其應用程式在美國的服務條款、審核政策和隱私政策；

3、可以否決涉及 TikTok 美國數據安全部門任何管理人員的人事決定；

4、命令 TikTok 和字節跳動公司接受對 TikTok 在美國運作情況的各種審計、評估和報告的要求，而且還要自行支付相關費用；

5、在某些情況下，可要求字節跳動公司暫停 TikTok 在美國的運作。

《福布斯》網站認為，如果這份協議草案最終簽署，那麼不僅會讓美國政府擁有對 TikTok 內部數據不受限制的訪問權限，而且還將讓美國政府掌握對 TikTok 核心功能「前所未有」的控制權；這在美國其他社交平台是不可能出現的。

就連一名美國官方的專家都表示，這份長達 100 頁的協議草案中提出的一些要求和使用的措辭從未見過，給人一種是要求 TikTok 的管理結構效忠於美國的感覺。

更諷刺的是，《福布斯》網站指出，美國政府對 TikTok 提出的這些要求，反而會讓美國政府擁有之前宣稱「中國政府可能會濫用 TikTok」的那些權力。