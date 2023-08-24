香港禁日本10都縣水產品 違反者判罰款、監禁 網上代購也不行

香港政府周三（23 日）刊登憲報，宣布根據《食物安全條例》，周四起禁止日本 10 個都縣水產品進口，網上代購也屬商業進口，受禁令規管，違反者判罰款、監禁。

香港食物安全命令列明，凡源自日本東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉 10 個都縣，周四或之後收獲、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港及在香港境內供應。

上述命令周四起生效，且任何受命令約束的人，違反命令的任何條款，即屬犯罪，可判處第六級罰款及監禁 12 個月。

此外，為因應日本排放核污染水，香港政府周三舉行跨部會記者會，宣布周四起食物安全中心將每天公布日本進口食品輻射檢測結果，漁護署會每天監測本地魚產品輻射水準，並在網站上公布結果，天文台也會密切監測香港水域輻射。

食物安全專員黃宏表示，6 月中至今已檢測逾 1 萬件進口食品，數量等於去年全年總數。食物安全中心已投入 200 萬港元提升檢測設施，增加檢測頻率。黃宏強調，將與海關合作，嚴格把關。

天文台助理台長李立信說，日本距離香港超過 3,000 公里，相信核污水對香港的影響不大，但香港仍會嚴格監控。他表示，天文台自 2011 年至今，未發現香港輻射水準上升。

日本共同社引述相關人士報導稱，日本政府與東京電力公司計劃最快於周四下午 1 時開始排放福島第一核電站核污水。