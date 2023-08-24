日本今排福島核廢水 學者：240天後抵達中國沿海

日本政府宣布，福島第一核電廠預定當地時間周四（24 日）下午 1 時（台北時間中午 12 時）啟動核廢水排放作業，中國學者表示，核廢水推估 240 天後就會抵達中國沿海。

據 NHK 報導，東京電力公司在周四上午表示，福島第一核電廠核廢水的氚濃度介於每公升 43 至 63 貝克，遠低於每升 1,500 貝克的排放標準，且目前氣象條件沒問題。因此，東電會依照政府計畫，在預定時間排放核廢水。

東電預估第一波核廢水排放量約 7,800 噸，計劃 17 天完成排放。日本至少需要花 30 年時間才能排完約 134 萬噸核廢水。

早在 2021 年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊從宏觀和微觀兩種不同的角度，分別建立海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並實現福島核污水排放計畫的長期模擬。

其中宏觀模擬結果顯示，日方排放核污水 240 天後，核污水就會抵達中國沿岸海域，1,200 天後到達北美沿岸，且幾乎覆蓋整個北太平洋。

中國海洋法學會會長、國際海洋法法庭前法官高之國說，現在國際社會最擔心的是核放射性元素和物質入海。日本一直誤導外界，聲稱「問題只在於氚元素」，但世界上很多科學家都有一個共識，就是核污水裡含高達 64 種核放射性元素，且七成以上都超標，多核素設備難以完全處理。

高之國表示，這些放射性元素入海後，氚可能還不是最危險，對人類、對海洋生物危害最大的是碳 - 14 和碘 - 129。碳 - 14 的半衰期約 5,000 多年，碘 - 129 的半衰期更長。碳 - 14 會在海洋生物體內聚集，碳 - 14 聚集的豐度或濃度可能是氚的 50 倍。

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日本漁業從業反對核污水排海。日本全國漁業協會聯合會會長阪本雅信在周二說，反對未得到漁業人士和國民理解就排放核污水，且強烈敦促政府切實履行承諾。

日本宮城縣漁業協會會長寺澤春彥則表示，目前鮑魚、扇貝等食品的價格持續下跌，已經出現核污污水排海問題帶來的實際損害。