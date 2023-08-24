日本官員：港澳水產品進口禁令 將帶來重大影響

日本政府宣布將於周四（24 日）啟動福島核污水排海，香港和澳門政府宣布同日起禁止日本部分地區水產品進口，日本農林水產省官員預估港澳禁令將對日本帶來「重大」影響。

據《路透》報導，一名不願具名的日本農林水產省官員說，雖然無法立即估算港澳禁令的影響，但衝擊可能很大。

日本農林水產省的數據顯示，中國是日本第一大水產品出口市場，第二就是香港。香港去年從日本進口價值 755 億日元的水產品。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上表示，強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止核染水排海計畫，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞。如果日方堅持強推排海計畫，中方將採取必要措施，堅定維護公眾健康。

此前中國政府已全面啟動日本進口水產品放射性物質檢測。中國海關總署 7 月 7 日宣布禁止進口日本福島等 10 個縣都的食品，嚴審日本其他地區食品的隨附證明文件，持續加強放射性物質檢測，確保日本輸華食品安全。

中國海關總署發布的數據顯示，7 月日本進口魚類等水產品為人民幣 2.3451 億元，較一年前銳減 28.5%。

據英媒 BBC 報導，自 2011 年海嘯破壞福島第一核電站以來，該地已經累積 134 萬噸水，足以裝滿 500 座奧林匹克標準游泳池。在鄰國反對聲浪中，日方仍決定周四起排放核污水，預定 30 年內持續排放入海。

與此同時，日本全國漁業協會聯合會等漁業組織多次重申反對立場，日本民眾也多次舉行反對核污水排海的示威活動。

福島縣知事內堀雅雄周二向經濟產業大臣西村康稔傳達民眾的擔憂，「希望能真摯地理解福島縣所處的嚴峻情況，以及漁民的迫切心聲」。福島縣漁業協同組合聯合會會長野崎哲當天表示，將繼續反對核污水排海。