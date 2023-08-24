印度奔月 全球首個登陸月球南極國家

印度月球探測器「月船 3 號」周三（23 日）成功降落在月球南極表面，成為美國、蘇聯及中國之後第四個成功登月的國家，並成為全球首個在月球南極登陸的國家。

印度「月船 3 號」周三晚間 6 時 04 分在月球南極表面成功軟著陸，印度太空研究組織辦公室響起如雷掌聲。印度太空研究組織主席索馬那說：「總理先生，我們成功在月球軟著陸了，印度上月球了。」

印度總理莫迪表示：「我們的登月任務同樣以人為本，因此，這個成功屬於全人類，也有助於其他國家的登月任務。」印度名為「Pragyan」的漫遊車，將開始分析月球表面的化學組成，並尋找水資源。

除了為太空探索帶來科學價值，「月船 3 號」還承載著莫迪的太空雄心。莫迪曾說：「『月船 3 號』譜寫了印度太空冒險的新篇章。它展翅高飛，承載著每一個印度人的夢想和抱負。」

莫迪政府在 2020 年開始鼓勵民間航天發射與衛星業務投資，「月船 3 號」被視為該系列政策執行以來首次重大任務。據英國 BBC 報導，莫迪政府計劃在未來十年內，將印度佔全球民間航天發射市場的比重，從 2020 年的 2% 提高五倍。

數據顯示，2020 年以來，印度太空新創公司數量增加一倍多。2022 年底，印度更是發射該國首枚民間製造火箭。

印度在 7 月 14 日發射「月船 3 號」，這是印度發射的第三個月球探測器。

印度的奔月之旅，可謂困難重重。印度在 2008 年成功發射首個月球探測器「月船 1 號」，繞月運行，獲得大量圖像和探測數據，但原計劃運行兩年的「月船 1 號」，於 2009 年 8 月失聯。

2019 年 7 月，印度發射「月船 2 號」。同年 9 月 6 日，著陸器和漫遊車嘗試進行月球軟著陸，卻在距離月球表面約 1.3 英里時偏離路線，並與地面控制人員失去聯繫。