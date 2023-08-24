成都車展明開幕 多家車廠將推新品迎戰下半年

2023 年成都車展將在明日 (25 日) 開幕，在各家車廠經歷上半年新能源車市激烈競爭後，下半年似乎並未轉向溫和。不少車企預計將在車展上拿出迎戰下半年競爭的重磅產品，以期在這個盛會中贏得先機。

在這次成都車展中，有不少值得關注的車型。首先，上汽集團將推出的智己 LS6，作為人民幣 20-30 萬價格區間的重磅車款，LS6 承擔著智己售價進一步下探的使命，同時也將是 800V 平台、379kW 電機等新技術的首發車款，將在成都車展上首度亮相。

再來是吉利銀河的第二款插電式混合動力車 L6，將於成都車展開啟預售。該款新車將是在銀河 L7 之後，吉利針對 10-20 萬價格區間進行新能源轉型的又一款車型，同時作為轎車產品，也能夠與 L7 互補有助於更高銷量。

值得注意的是，L6 配備了車外語音控制及生成式 AI 技術，包含 AI 音樂 MV 、AI 兒童繪本、WOW 壁紙 1.2 版等，此類 AI 技術的搭載或將成為加分項之一。

此外，在成都車展上，奇瑞星途星紀元品牌首款 SUV 星紀元 ET 也將開啟首秀。新的中大型 SUV 採用奇瑞 E0X 平台打造，將搭載 800V 高壓快充技術。官方稱，只要充電 5 分鐘，就可續航增加 150km。

另一方面，在先前上海車展上亮相的比亞迪宋 L 概念車，時隔 4 個月後將在本次成都車展上將迎來量產版首秀。新車將搭載比亞迪自家磷酸鐵鋰刀片電池及電機，兩輪驅動版本功率分別為 150 及 230kW，四輪驅動版本功率為 150+230kW。

還有，比亞迪海豹 DM-i 也將展出。曾於上海車展上首發的比亞迪驅逐艦 07 在改名海豹 DM-i 後，將在成都車展開啟預售。新車將搭載 DM-i 混動系統，配備 1.5L 或 1.5T 發動機，NEDC 純電續航為 121km/200km。