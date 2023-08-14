中國新一波新能源車降價潮來襲？至少10個品牌降價促銷

時序進入下半年，特斯拉 (TSLA-US) 、蔚來 (09866-HK) 、零跑 (09863-HK) 等 10 個品牌在短短 11 天內陸續宣布降價促銷，最多降價人民幣（下同）6 萬元，顯示降價依舊是車市繞不開的話題。

據《澎湃新聞》報導，8 月 11 日，造車新勢力極氪宣布 001 車型降價 3 萬~ 3.7 萬元，起售價降至 26.9 萬元，這一波售價將持續至年底。

今年 3 月，一場以燃油車為主的價格戰橫掃車市，為汽車行業帶來不小壓力。經過短暫休整後，近期新能源車降價潮又有苗頭。據不完全統計，8 月以來，已有極氪、蔚來、零跑、哪吒等 10 個品牌宣布促銷活動。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔判斷，下半年新一輪價格戰一定會爆發，且可能重演上半年價格戰激烈場面。不同的是，上半年價格戰受國六 B 新標準影響較大；而下半年價格戰的成因，一方面是市場需求被去年燃油車購置稅減半政策與上半年價格戰透支，車廠需要降價提振需求，另一方面則是市場競爭加劇。

「本輪降價的本質，是中國汽車行業的發展已經發生質變。」張翔說：「中國汽車市場連續 13 年成為全球最大汽車市場、連續 8 年成為全球最大新能源車市場，今年上半年，中國又成為全球最大汽車出口國。但目前中國與發達國家汽車市場相比，行業集中度過低，車企有超過一百多家。」

他認為，中國汽車產業要繼續「做大做強」，就必然面臨產業升級，而提高行業集中度是必經之路，指標性企業必然會透過降價擴大市佔率。

針對車廠促銷活動是否預告價格戰到來，乘聯會秘書長崔東樹表示，目前燃油車價格比較穩定，下半年燃油車不會出現新一輪價格戰。

至於新能源車，他表示，新能源車目前是小範圍階段性促銷，不能證明是新一輪價格戰的開端。不過，他也坦言，目前仍難以對新能源車市場做出準確判斷。

「上半年持續增強的大幅促銷，擾亂了車市正常的價格走勢，7 月終端價格促銷水平總體回歸正常，」乘聯會認為，「但隨著整體市場銷量在一年內不同月份峰谷表現的減弱以及去年同期基數的影響，從保持曝光度、完成年度既定目標及形成下半年的銷量勢能等綜合因素考慮，預計部分細分市場仍將保持常態化促銷，不排除部分車企出現逆周期的加碼促銷現象。」

從歷年趨勢來看，8 月是車市「金九銀十」正式開啟前的「開胃菜」，也是車廠促銷預熱的時機。乘聯會預估，8 月開學季前，購車接送孩子上下學等家庭第二輛車的需求更強烈。

乘聯會的數據顯示，7 月乘用車市場零售銷量為 177.5 萬輛，年降 2.3%；今年以來累計銷量為 1,129.9 萬輛，年增 1.9%。