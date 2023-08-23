00919可分配股利高達2.6元，兩大配息特色吸引9.7萬股民！

季配息的群益台灣精選高息 ETF(00919) 今天宣布現有可分配股利還有 2.6 元，群益投信表態不會一次配光，而是會平均分配，至少未來一年將有穩定配息可期，如果以今天收盤價 20.29 原來算，假設下月配息與 6 月首次配息相同配息水準 0.54 元，單次殖利率就有約 2.6％。

00919 擁有兩大特色，(1) 考慮未來股利：在 12 月調整時，用盈餘成長率預估未來的股利。(2) 卡位當年股息：而除權息旺季前的 5 月調整時，將已公告未除息股利納入篩選成分股標準。也就是說每年在企業宣告當年股利後，五月底即依宣告股利率選股，讓 00919 在除權息旺季時領到豐沛股利。

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00919 追蹤指數邏輯主要分兩層，首先第一層主要關注日平均成交金額指標高於 8,000 萬元流動性、季財報稅後 ROE 的獲利狀況；第二層關注股利篩選，5 月依已公告股利率排序，12 月依預估股利率排序，取前 30 檔為成分股。並將股利率加權，再依流動量指標調整權重，限制單一成分股權重不得超過 10%，且大於 0.5%，目前成分股前三大產業為：半導體產業約 43.18%、電腦及週邊 15.76%、航運業 14.85%，詳細成分股如下：

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