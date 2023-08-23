〈自動化工業展登場〉新漢智能攜美、德大廠 聯手推協作安全機器人解決方案

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今(23)日宣布，旗下子公司新漢智能，與英特爾(Intel)、德國的先進伺服驅動和安全運動模組開發商 Synapticon、以及研究機構 Fraunhofer IWU 共同推出全球首款 x86 協作型安全機器人。

新漢智能表示，此項台德科專計劃共歷時三年，結合了旗下創博的 SCB100 機器人功能安全平台、Intel Safety Island 安全功能、Synapticon 的智能伺服驅動和安全運動模組、以及 Fraunhofer IWU 開發的 Dynasafe 動態 3D 視覺輔助安全區域監控系統。

而共同開發的協作型安全機器人，以符合 ISO 10218-1、ISO 13849-1 規範，並達到 Cat.3 PL=d（功能安全標準性能等級），再經由德國 TUV Rheinland 的輔導與認證，完成不同技術領域的國際跨界整合，降低協作型機器人在安全應用的開發難度與縮短上市時程，使工廠建制安全防護的機器人應用日趨普及。

其中，Intel Safety Island（Intel SI）安全功能，協助廠商加速和簡化 Functional Safety（FuSa）安全功能的開發和認證流程。透過主動偵測錯誤和進行控制，滿足在工業、交通運輸等領域中，越來越重要的人機互動應用的安全需求。

新漢智能旗下創博則構建開放標準下的模塊化智能機器人控制和運動控制解決方案，於 2020 年與 Intel 啟動 SCB100 機器人功能安全平台，Synapticon 的關節型伺服驅動器，則藉 EtherCAT FSoE 指令，能提供精準且安全的運動控制。