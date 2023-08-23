美股重點新聞摘要2023年08月23日

今日操盤前瞻

日、澳、法、德、英、歐元區 8 月製造業 PMI

美國 7 月營建許可、新屋銷售、8 月 S&P 全球製造業 PMI

Fed 傳聲筒：聯準會抗通膨最後一里路 可能採取三大政策路徑

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週二 (22 日) 撰文指出，聯準會正走向對抗通膨的最後一里路，未來利率政策可能有三個走向，但這就像通膨數據一樣，依舊充滿著變數。閱讀全文...

拜登下月出席印度 G20 峰會 派賀錦麗赴印尼東協峰會

白宮週二 (22 日) 宣布，美國總統拜登將於 9 月 7 日至 10 日訪問印度，出席二十國集團 (G20) 新德里峰會，拜登還指派美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 於 9 月 4 日至 7 日期間抵達印尼雅加達，出席東協國家峰會 (ASEAN)。閱讀全文...

美 FTC 擬深入調查高通與車聯網晶片商 Autotalks 併購案

《Politico》援引兩位知情人士說法報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將於周三 (23 日) 針對高通 (QCOM-US) 併購以色列車用晶片業者 Autotalks 的交易展開深入調查。閱讀全文...

美 7 月成屋銷售創 2010 年來同期新低 庫存創 24 年同期低點

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周二 (22 日) 公布數據顯示，美國 7 月成屋銷售再度下滑且不及預期，創 2010 年以來 7 月同期新低。更高的利率和供應緊張，是成屋銷售繼續低迷的原因，7 月成屋供應量跌至 24 年同期低點。閱讀全文...