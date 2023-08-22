IBM出售天氣業務給私募股權公司Francisco Partners

根據多家外媒周二 (22 日) 報導，IBM 將把其氣象業務 The Weather Company 出售給私募股權公司 Francisco Partners，後者將作為一家獨立公司營運。不過雙方並未透露此次收購金額，僅預估在明年第一季末完成交易，而 IBM 將保留其可持續性的軟體業務。

IBM 周二在和 Francisco Partners 的聯合聲明中表示，IBM 面向消費者的天氣服務 (如 Weather.com) 和面相企業的產品將被專注科技的私募股權公司 Francisco Partners 收購。

兩家公司在聲明中表示，透過增加來自 Francisco Partners 的投資和資源，The Weather Company 將替用戶帶來新工具和體驗，幫助用戶瞭解天氣如何影響生活各層面。

另外，Francisco Partners 還將獲得 The Weather Company 在廣播、航空媒體、廣告技術和其他新興產業數據解決方案等企業產品的控制權。

報導指出，The Weather Company 透過其面向消費者的資產，如天氣頻道網站和行動設備應用成，平均每月替約 4.15 億人提供服務。

而作為交易的一部分，IBM 將保留其可持續性軟體業務，包括環境智慧軟體，而且會繼續在軟體中使用 The Weather Company 的數據。

Francisco Partners 計劃將其新收購的業務拓展至天氣預報之外。該公司表示，將尋求替用戶帶來新工具和體驗，同時替企業和組織提供更多服務。

截稿前，IBM(IBM-US) 周二早盤股價小跌 0.05%，每股暫報 142.21 美元。