傳蘋果iPhone 15手機有新顏色可供選擇

網路貼文消息指出，蘋果 (AAPL-US) 今年推出的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 兩款機型的顏色，最大的亮點在於粉色、玫瑰金以及橙色。

傳言鎮指出，蘋果計畫為 iPhone 15 標準版推出 6 種顏色，不過目前內部依然在調整中，具體配色目前無法完全確認。

其中最值得關注的就是橙色，接近於蘋果 2018 年為 iPhone XR 推出的「珊瑚色」。

另一個值得關注的，是 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將配備全新的粉色。

網媒《IT 之家》之前曾報導，蘋果將為標準版 iPhone 14 機型導入深粉色 (dark pink) 和淺藍色 (light blue) 顏色。在色表的 16 進制代碼分別為 #CE3C6C 和 #4DB1E2。上市之後蘋果官方的描述為紫紅色 (telemagenta) 和皮克頓藍 (picton blue)。

報導指出，蘋果今年仍會繼續推出標準版 (PRODUCT) RED 大紅 iPhone 15 Pro 機型、還有銀色、金色以及深空灰。而 iPhone 15 機型會有紅色、黑色和白色等顏色供用戶挑選。

除此之外，蘋果產品收藏家 Kosutami 在 X 平台上貼圖，聲稱是用於 iPhone 15 Pro 的黑色 USB-C 數據線。

貼圖顯示，蘋果 iPhone 15 系列的數據線將首次採用多色設計，類似之前蘋果在 iMac 鍵盤中附贈的彩色 Lightning 數據線；iPhone 15 標準版線纜將採用彩色設計，Pro 版本線纜擁有黑白兩色設計。