百度李彥宏：大模型即將改變世界 10年後50%工作會是提示詞工程

中國百度 (BIDU-US)(09888-HK) 創辦人李彥宏周五（26 日）表示，自然語言人機互動會帶來提示詞革命，未來勞工薪酬水準，將取決於勞工能不能寫好提示詞，他預估 10 年後全世界 50% 工作會是提示詞工程，且勞工提出問題比解決問題更重要。

據《華爾街見聞》報導，李彥宏在 2023 中關村論壇發表題為《大模型改變世界》演講，他在演講中說：「我們正處在全新起點，這是一個以大模型為核心的人工智慧（AI）新時代，大模型改變了人工智慧，大模型即將改變世界」。

近期 AI 再次成為人類創新焦點，李彥宏說，大模型成功壓縮人類對於整個世界的認知，讓世人看到實現通用 AI 的路徑。

李彥宏並指出，大模型會深度融合至實體經濟，賦能千行百業，帶動中國經濟開創下一個黃金 30 年。 未來所有應用都根據大模型展開開發，每一個行業都應該有專屬大模型。

百度在 3 月 16 日正式推出大語言模型「文心一言」，成為全球科技大廠中第一個發布 GPT 大模型產品的公司。李彥宏說，早在 2019 年，百度就發布文心大模型 1.0，此後不斷升級到 2.0、3.0，百度很快就會推出文心大模型 3.5 版本。

關於大模型如何改變 AI，李彥宏提出以下三點：

第一、大模型重新定義人機互動。

自然語言人機互動會帶來提示詞革命。未來勞工的薪酬水準，將取決於勞工能不能寫好提示詞，而不是代碼。10 年後，全世界 50% 工作會是提示詞工程，且勞工提出問題比解決問題更重要。

第二、大模型重新定義營銷和客服。

誰擁有最佳客戶溝通方式，誰就會擁有這個客戶。這個道理在大模型出現之前就成立，但人們有了大模型，即使有 70 億個客戶，每一個客戶也都可以有一個專屬的 7×24 小時、什麼都知道的助理。

第三、大模型催生 AI 原生應用。

AI 時代的原生應用到底長啥樣？李彥宏說：「比如，DoNotPay，是一個用 AI 幫人打官司、寫法律文書的應用，AI 幫你把不該付的錢要回來。Jasper 是一個通過 Al 幫助企業和個人寫營銷推廣文案的應用。Speak 是韓國一個學外語的應用。大模型成為一對一的教師，為每一個孩子提供個性化教育。」

AI 快速發展，其風險也受到關注。李彥宏對此表示，防止失控，需要擁有先進 AI 技術的國家通力協作，從人類命運共同體的高度來制定規則。一個國家要參與規則制定，就要先上牌桌，才能擁有話語權，才有全球競賽入場券。