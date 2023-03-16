「文心一言」發表會令投資人大失所望 百度美股盤前跌近6%



百度周四（16 日）美股盤前股價跌至 8 周低點，此前該公司執行長李彥宏在自行研發的類 ChatGPT 模型「文心一言」（Ernie bot）的發布會上坦言仍未發展完善，令投資人大失所望。投資人原本希望看到中國最引人注目的產品在這場革命性技術競賽中的實際演出，但百度只是透過一段錄製好的影片演示。

發表會舉行後，百度 (9888-HK) 香港股價周四下跌 6.36%，收每股 125.10 港元，創 1 月 19 日以來的最低收盤價；百度 (BIDU-US)ADR 美股盤前挫跌 5.82%，每股暫報 125.35 美元。

外媒報導指出，周四的發表會本應該成為中國科技產業的一個分水嶺，揭開人工智慧在全球最大網路經濟體中的進展。然而，這場發表會引發人們對文心一言是否能與 OpenAI 的 ChatGPT 相匹敵的質疑。自去年 11 月 ChatGPT 推出以來，該軟體給用戶留下深刻印象，也讓用戶感到擔憂。

產業先驅、暢銷書作家李開復表示，中國在人工智慧方面的努力目前落後美國競爭對手，但隨著時間的推移，憑藉龐大的數據和快速推廣經驗，中國應該會迎頭趕上。

深圳前海聯合財富基金管理有限公司 (Shenzhen Qianhai United Fortune Fund Management Co Ltd) 投資總監 Yu Yingbo 說，發表會看起來是預先錄製的，到目前為止都是投影片，而且演示看起來並不是自發的。另外，百度沒有引用他們所使用的數據庫或模型，也沒有將文心一言和 ChatGPT 進行比較，這些都非常模糊和理論性。

外媒報導，這次令人失望的發表會給中國為一場技術革命做出貢獻的潛力蒙上一層陰影，分析人士表示，這場技術革命將使移動時代相形見絀。許多用戶在中國社群媒體上取笑這一事件，一位用戶稱這是一次「陽春」的發表會。