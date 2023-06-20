巴黎航展傳捷報 漢翔拿下逾30億元合約

全球航太產業界盛事巴黎航展暌違近 4 年於昨日正式開展，漢翔 (2634-TW) 今 (20) 日宣布，與來自全球客戶進行洽談，並展出多項複合材料、發動機零組件等，成功與歐洲航空大廠續約 6 年單走道客機零組件案，將進帳逾 30 億元。

漢翔說明，此次與歐洲航空大廠續約 6 年單走道客機零組件案，金額約 30 億元。

另一方面，漢翔也與國際知名發動機大廠、客機製造商等再次簽訂長期合約，針對多項發動機零組件如壓縮段軸承部件、燃燒段結構件和渦輪段支撐部件等，以及客機零組件、複材件等業務深化合作，總計可望挹注營收超過 100 億元。

此外，漢翔在日本、韓國方面也有斬獲，漢翔董事長胡開宏日前率領業務團隊至日本與客機大廠，針對複材件簽訂為期 5 年合作備忘錄。

另韓國航空大廠高階主管日前親自到台灣勘查後，大力讚賞漢翔的複材能量和技術優勢，將就商務客機的複材零件案展開合作。

據 Honeywell 預測顯示，今年起至 2032 年的未來 10 年，商務飛機交運量可達 8500 架，總市值上看約 2700 億美元；而據 Forecast International 的預測，至 2031 年的航空發動機交運量約 155000 具，總市值超過 9000 億美元，民用航空市場景氣一片看好。

漢翔在去年營收達 302 億元，創歷史新高，展望後市，漢翔強調，對於民用航空業務、國防業務和科技服務業務，均將極力爭取更多訂單，今年的營收可望繳出更漂亮成績。