漢翔拚攜手供應鏈打航太世界盃 將參與航太國防展

漢翔 (2634-TW) 今 (6) 日召開法說會時指出，將努力搶進軍工整合型訂單的新藍海，協助國內供應鏈取得認證，也將於 9 月參與睽違 4 年的台北國際航太暨國防工業展 (TADTE)」，攜手供應鏈打航太世界盃。

漢翔表示，看好台灣軍工產業在全球價值鏈有發展空間，因此，要加強獲得各種國際認證，推動國機國造即希望能成為規格的制定者，並帶領國內供應鏈一起打航太的世界盃。

對於軍機業務，漢翔說明，因應區域情勢緊張，今 (2023) 年國防預算高達 3900 餘億元，加計特別預算，整體規模超過 5000 億元，商機相當可觀。

漢翔新式高教機案截至去年底依約完成 10 架交機數量，今年進入量產高峰，全年預計共 17 架，全案預劃於 2026 年前，交付空軍共 66 架飛機。

隨著交機數增加，漢翔看好衍生新式高教機機隊維保需求，已超前布局，著眼軍機國產和軍機維保一條龍商機。

而在民用方面，據國際航空運輸協會 (IATA) 發布最新調查報告，全球航空市場與 2019 年 3 月疫情前相比，國內線幾乎已回到疫前水準，國際線也回到 82%。

同時，波音預測未來 20 年航空客運量平均年成長率 3.8%，空中巴士則估增 3.6%，漢翔看好，國際民用航空市場維持成長趨勢。

另外，對於儲能版圖，漢翔說明，台中廠區儲能第一案場旗開得勝，每月創造穩定營收，沙鹿廠區再投資興建第二、第三案場，預劃下半年上線營運，另有潛在案場在接觸中。

而創能業務上，台電通霄電廠更新案完成試運轉併聯送電，而中油自用發電設備採購案預計 7 月底有兩案場竣工。