華新收購英航太材料廠 公平會審議通過

公平會今 (2) 日審議通過華新 (1605-TW)、義大利商 Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS) 與英商 Special Melted Products(SMP) 結合案，由於沒有限制競爭疑慮，依《公平法》規定不禁止其結合。

華新今年 5 月宣布，義大利子公司 Cogne Acciai Speciali(CAS) 與德國私募基金 Mutares 簽約，以 1.44 億英鎊 (約新台幣 55.72 億元) 取得英國航太材料供應商 Special Melted Products(SMP)100% 股權，華新將間接持有 SMP 70% 股權。

公平會說明，華新、CAS 與 SMP 均產銷「不銹鋼鋼胚 / 直棒」，而 CAS 與 SMP 則在國外產銷「鎳合金鋼胚／直棒」，於前揭市場具有水平競爭關係；又「鋼胚」為「直棒」的上游主要原料，因此具潛在垂直供應關係。

此外，SMP 主要經營歐美市場，去年並未銷售產品至我國，未來亦無銷售至我國之計劃。公平會指出，此結合完成後，華新的「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受影響，於我國仍須面臨其他國內外業者之競爭。

華新因沒有產銷「鎳合金鋼胚 / 直棒」產品，因此此結合對我國「不銹鋼鋼胚 / 直棒」及「鎳合金鋼胚 / 直棒」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。