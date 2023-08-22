股市漲多如何選物美價廉標的 席勒：挑選CAPE本益比較低者

多數人投資會從比較本益比 (P/E Ratio) 著手，但諾貝爾經濟學獎席勒 (Robert Shiller) 認為，本益比無法真實呈現企業投資價值，建議從 CAPE 本益比著手挑選較低者切入，同時選擇 CAPE 本益比低於 15 倍者，但高本益比也未必不能買，然而必須慎選投資標的。

安達人壽邀請經濟學大師席勒就目前的總經對資本市場的影響進行分析。席勒表示，市場通常認為，當股價大漲本益比提高時，股市將面臨漲多拉回風險；但當股市本益比低，接下來可望反彈回升。

但席勒認為，企業每年的獲利盈餘會有高低起伏，因此傳統的本益比的波動度大，未必能真實的反映企業的投資價值，建議應該從 CAPE 本益比 (周期調整本益比) 切入，挑選本益比較低、基本面較好的類股布局。

CAPE 本益比是由席勒在 2013 年所提出的研究，計算方式是用「股價」除以「企業 10 年的平均獲利」作為計算基礎，與傳統本益比用「股價」除以每股盈餘 (EPS) 不同。

以美股來說，目前美股的 CAPE 本益比高達 31 倍之多，比起過去 20 年 CAPE 平均值約 26 倍，現階段美股仍偏貴，但席勒認為，即便股價昂貴也並非不能投資，但要投資價格較貴的股市時，則需要審慎挑選投資標的。

席勒以近期市場聚焦的 AI 族群為例，AI 股因漲多導致評價變貴，當 CAPE 本益比越高，未來的投資報酬也會隨之降低，換言之，高股價類股未來報酬率也會較低。

席勒強調，投資挑選建議鎖定 CAPE 低於 15 倍的標的，未來報酬率才會相對較高，而這原則可廣泛運用在不同產業上，但並非所有產業或類股的 CAPE 本益比都相同，而不同的 CAPE 本益比預估未來報酬潛力，讓挑選投資標的有軌跡可循。

席勒表示，雖然目前部分類股面臨漲多評價偏高，但仍有機會從市場中挑選相對低廉的投資標的布局，其中看好金融、核心消費產業兩大族群，其投資評價相對低廉，建議可考慮布局。

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