〈美股盤後〉債市狂跌 輝達暴漲逾8% 那指強彈逾1.5%

儘管債市狂跌，美股主指週一 (21 日) 多強勢收紅。外資對 AI 領頭羊新一季財報抱持樂觀。輝達股價狂飆逾 8%，引領科技股強勢走高。特斯拉也不惶多讓，股價暴漲逾 7%，台積電 ADR 勁揚 1.6%。

標普週一收高近 0.7%，揮別連續 4 個交易日的頹勢。費半狂升逾 2.8%，那指強彈逾 1.5%，寫下自 7 月 28 日以來的最佳單日表現，然而，嬌生和 Nike 領跌下，道瓊指數微幅收黑。

10 年期美債殖利率週一突破 4.34%，創 2007 年 11 月 6 日以來新高，30 年期美債殖利率達自 2011 年 4 月以來的最高水平。

政經消息，投資人本週將密切關注 8 月 24 日至 26 日間於美國懷俄明州 (Wyoming) 傑克森霍爾 (JacksonHole) 舉行的全球央行年會，今年的會議主題是「全球經濟的結構性轉變」，聯準會主席鮑爾週五將發表演說，經濟學家預估，鮑爾將「鷹中帶鴿」，一方面暗示緊縮周期將告終，一方面則會強調維持高利率更長時間。

同時，投資人正在等待週三輝達財報公布，預測該財報將成人工智慧 (AI) 風向球，多家投行已搶在財報發布前紛紛點讚、上調其目標價，若該財報真優於預期，可望帶動美股新一波漲勢。

多家零售商財報也將自週二接連發布，Lowe"s、梅西百貨、迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods) 和 Urban Outfitters 將釋出最新業績成績單。投資人將尋找有關美國消費者支出狀況和整體經濟健康狀況的線索。

此外，金磚國家 (BRICS) 峰會本週於南非召開，這次主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係」，兩大重點包括擴大成員以及「去美元化」。

美股週一 (21 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技股 (+2.26%) 領軍上漲，房地產板塊 (-0.88%) 跌勢最重。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.10%；博通 (AVGO-US) 4.76%；Meta (META-US) 上漲 2.35%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.71%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.71%。

道瓊成分股逾半收黑。嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.98%；Nike (NKE-US) 下跌 1.86%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.01%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.05%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.19%。

費半成分股氣勢如虹。輝達 (NVDA-US) 暴漲 8.47%；美光 (MU-US) 漲 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.53%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.28%；AMD (AMD-US) 漲 2.63%；德儀 (TXN-US) 漲 0.88%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 1.60%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.19%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 狂飆 8.47% 至每股 469.67 美元。輝達此前預期第二財季營收較上年同期大幅成長 64%，而根據 Refinitiv 數據，受訪分析師平均預估輝達第二財季營收年增 66%，達到 111.3 億美元。瑞銀認為，輝達確實正扮演著「造王者」(kingmaker) 的角色。匯豐銀行上調輝達目標價，從原先的 600 美元升至 780 美元。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 猛升 7.33% 至每股 231.28 美元，券商 Baird Equity Research 將該股列入「最佳投資」(best ideas) 名單，分析師指出，特斯拉降價策略以及其對利潤率的影響將在下半年推動股價走勢，但該股其他潛在催化劑包括推出 Cyber​​truck、更廣泛地採用全自動駕駛及擴展新市場。

英特爾將在加州廠再裁員 140 人的消息傳出後，英特爾 (INTC-US) 上漲 1.19% 至每股 33.14 美元。

博通 (AVGO-US) 勁揚 4.76% 至每股 865.14 美元。VMware(VMW-US) 強漲 4.91% 至每股 162.48 美元。英國競爭與市場管理局 (CMA) 週一宣布批准美國科技公司博通以 690 億美元收購 VMware 的交易。

美國連鎖電影龍頭 AMC(AMC-US) 血崩 23.72% 至每股 3.12 美元。AMC 的 1 比 10 的反向分割股票計畫將於 8 月 24 日進行，其優先股「APE」將於 8 月 25 日轉換成普通股。

美光 (MU-US) 收紅 0.58% 至每股 63.96 美元。美光指出，公司需要聯邦政府資金和投資稅收抵免來發展其位於愛達荷州首府波伊西 (Boise) 和紐約州的記憶體晶片製造廠。

華爾街分析

對美國股市來說，8 月份是一個波動較大的月份，三大股指本月均下跌 3% 。

高盛美股策略師 David Kostin 預測：「美股跌勢是短暫，如果市場環境繼續改善，避險基金、共同基金和散戶都將增加看漲押注。」

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「最近股市回落是從買超水平回調，但這並不意味著熊市的開始。最近的利率上漲速度太快，股市難以吸收，而中國經濟狀況惡化和季節性趨勢疲軟是拋售壓力背後的其他因素，隨著估值調整和買超狀況退去，未來幾個月有重返牛市的買入機會。」

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「投資人再次擔心經濟衰退可能會再次出現，目前，市場正在暫時消化近期漲幅。這種情況可能還會持續一個月。然後，當人們發現聯準會可能已經完成升息、經濟不會走向衰退和類似 2008 年的金融海嘯時，市場就會迎來年底的反彈。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主