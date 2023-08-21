量販店超市化 單筆簽帳金額降 但消費筆數卻逆增近3成

零售通路生態改變也影響信用卡簽帳金額走勢。根據兆豐銀行觀察，今 (2023) 年上半年量販業單筆簽帳金額雖較去 (2022) 年同期減少 17%，平均每筆不到 1000 元，但簽帳金額卻成長近 7%，消費筆數也成長近 3 成。

為了搶進社區消費商機，不只超商量販化、量販也開始超商化，而這也反映在發卡銀行的通路簽帳業績上，兆豐銀行上半年在量販業的刷卡樣態，單筆簽帳雖較去年同期減少，但整體簽帳金額及消費筆數卻同步成長。

再看 6 月簽帳筆數更較去年同期飆漲 42%，整體業績也成長近 1 成，顯示消費者的購物模式已然改變，量販店社區化的布局策略確實受到民眾買單。

農曆七月普渡促銷戰也成各家通路兵家必爭之地，銀行瞄準 300 億元的中元商機，不只量販狂祭折扣搶客，發卡銀行也加入戰局，兆豐銀推出三大量販普渡回饋，8 月底前到愛買或家樂福單筆刷滿 5000 元送 100 元、分期滿萬元送 200 元，大潤發單筆分期滿 1 萬 5 更可獲贈 300 元。

此外，使用台灣 PAY 綁兆豐帳戶在全聯消費滿 500 元，可獲贈 250 點福利點；持兆豐利多御璽卡綁定 10 大行動支付每月單筆滿千元，登錄送 100 元，讓民眾無論持實體卡或行動支付都能賺回饋。

舉例來說，指定日到家樂福超市店刷滿 1000 元，除有 9 折優惠，利用家樂福錢包支付綁兆豐利多御璽卡結帳，登錄又可拿 10% 回饋，相當於可用 8 折價購入商品，此外還有機會抽中家樂福提供的 Apple MacBook、iPad 及 iPhone，讓中元普渡血拚不再是老一輩的習俗，年輕人也能狂買一波抽 3C 好禮。