AMC再重挫24% 優先股APE即將轉為普通股

美國連鎖電影龍頭 AMC Entertainment (AMC-US) 周一 (21 日) 股價崩跌近 24%，係因該公司優先股單位即將轉換為普通股。

根據 AMC 上周向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，本周四 (8 月 24 日) 將是 AMC 優先股單位「APE」 (APE-US) 交易的最後一天，8 月 25 日起將不再交易 APE，並將轉換為普通股，轉為單一類別的 AMC 普通股進行交易。

AMC 公司為增加股數以籌集資金償還債務，於 2022 年以優先股的形式向所有普通股股東派發股息，並以 APE 為代碼將約莫 5.17 億股的優先股上市。

AMC 還計劃周四對其普通股進行 1 比 10 的反向分割。

根據道瓊市場數據，AMC 股價周一下跌 23.72% 至 3.12 美元，為 2021 年 1 月以來的最低收盤價，該股今年迄今已跌逾 23%。另外，優先股 APE 股價同日下挫 6.61%，收每股 2.12 美元。

AMC 需要特拉華州衡平法院的批准，才能將 APE 單位轉換為普通股，而現在該公司已正式獲法院批准。

B. Riley Securities 分析師 Eric Wold 周一研究報告寫道，投資者焦點仍放在「發行股票後潛在的稀釋性」。

然而，AMC 股價上周上漲約 20%，Wold 認為該股價走勢「可能表明投資者的焦點開始自「近期潛在稀釋問題」轉移至「公司利用增量股權的機會」，以大幅減少債務，並透過收購，戰略性地擴展到高增長行業。