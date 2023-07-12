博通以610億美元收購VMware獲歐盟反壟斷機構有條件批准

美國晶片製造商博通 (Broadcom)(AGVO-US) 周三 (11 日) 獲得歐盟反壟斷機構批准，以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware。之前該公司提供了幫助競爭對手 Marvell Technology (MVRL-US) 的補救措施。

這筆交易是博通史上規模最大的一筆交易，將幫助該晶片製造商實現企業軟體多元化。

歐盟執委會表示，博通向 Marvell 和其他競爭對手提供了與其光纖通道主機總線適配器 (FC HBA) 相關的相容性承諾。

歐盟競爭執法機構表示，Marvell 和其他競爭對手將「保證獲得相容性應用程式編程接口以及開發和認證第三方 FC HBA 所需的材料、工具和技術支持」。

Marvell 和其他競爭對手還將獲得不可撤銷的開源授權保證訪問所有博通當前和未來的 FC HBA 驅動程式的源代碼。

歐盟反壟斷主管維斯塔格 (Margrethe Vestager) 發表聲明表示：「博通提供的承諾將使其唯一的競爭對手 Marvell 能夠繼續在平等的基礎上競爭，並確保為任何未來的進入者提供類似的保護。」

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和英國競爭機構也在審查該交易。

博通表示：「我們在世界各地的各種監管備案方面繼續取得進展，已在澳大利亞、巴西、加拿大、歐盟、南非和台灣獲得了合法的合併許可，並在所有必要的司法管轄區獲得了外國投資控股許可。」