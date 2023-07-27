福斯入股小鵬 安徽合肥又「贏麻」了？

7 月 26 日晚間，「福斯 7 億美元入股小鵬 (09868-HK) 」的消息如一記驚雷，不僅引發業界熱議，資本市場也隨之波動。

福斯投資小鵬後，雙方將共同開發兩款福斯汽車品牌的電動車。而福斯執行這一開發任務的實體公司，正是大眾汽車（中國）科技公司（下稱「大眾科技」）。大眾科技是福斯的獨資公司，今年 5 月 31 日才註冊成立，落戶安徽合肥。

據《第一財經》報導，除了大眾科技外，福斯近年來還在合肥投資很多新能源車相關產業鏈。企查查的資料顯示，目前大眾中國前三大對外投資主體（國軒高科、大眾安徽、大眾科技）的所屬地，均在合肥。

2020 年 5 月，大眾中國宣布出資 11 億歐元，取得國軒高科 26% 股份，成為第一大股東。大眾中國也投資 10 億歐元，買下江淮汽車 50% 股權，並把江淮大眾（後來更名為大眾安徽）的持率比率提高至 75%。

此前，福斯在中國擁有兩家合資公司，分別為一汽大眾和上汽大眾，總部分別位於長春和上海。但汽車產業進入新能源車時代後，福斯把重心轉移至合肥。

福斯在合肥的布局，明顯有別於其此前在中國的投資。一方面，大眾安徽只生產新能源車；另一方面，得益於中國汽車行業外資股比限制全面放開的政策，福斯在合肥的投資擁有更多自主性和靈活性，如福斯持有大眾安徽 75% 股權，並掌握 100% 營運權。

值得注意的是，雖然合肥是中國老牌汽車生產基地，但在燃油車時代，合肥的汽車產量並未進入中國第一梯隊，與長春、武漢、廣州、重慶、北京等城市有著較大差距。

在新能源車時代，合肥逐漸成為中國汽車版圖中的重要一極。合肥力爭到 2025 年全市新能源車產業的規模，能突破人民幣 7,000 億元，整車產能突破 300 萬輛，培育百億級企業 10 家，實現產值和產量躍居全國第一方陣。