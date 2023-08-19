中國恒大澄清：在美聲請不涉及破產聲請

在外媒報導中國恒大 (03333-HK) 在美國紐約聲請破產保護之際，中國恒大在周五（18 日）發布澄清公告，表示在美聲請不涉及破產聲請。

中國恒大表示，目前正按計畫推動境外債務重整。該公司說：「由於本公司美元債券受紐約法管轄，本公司根據美國法典第 11 篇第 15 章，向美國法院聲請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重整協議安排，係正常推進境外重整程序的一部分，不涉及破產聲請。」

據外媒報導，恒大集團周四依據美國《破產法》第 15 章，在紐約聲請破產保護。

據《21 世紀經濟報導》報導，一位深耕跨境重整的知名會計師事務所資深合夥人指出，大部分媒體對恒大集團在紐約南區破產法院遞交相關材料的程序性動作存在較大誤解、誤讀。

「儘管英文上都可以表述為『file for bankruptcy』，但恒大集團這次遞交的是恒大集團境外債務重整中的『重整協議確認』，應是為了在前期獲得香港、開曼、英屬維爾京群島法庭的認可後，保證以美元債為主的境外重整進程穩定的一個『認可程序』，和『境外破產』沒有關係。」上述資深合夥人表示。

另一位熟悉情況的知名國際律所合夥人也說：「（中國恒大）這麼做主要是為了讓債務重整協議能夠在美國生效，讓所有美元債券持有人根據美國法律，同時受到已經中國香港、開曼和英屬維爾京群島等地認可的重整協議中相關條款的約束，不採取訴訟以及相關過激行權行為。目前來看，恒大集團的境外債務重整涉及多地法律的銜接，仍面臨多個方面的不確定性。」