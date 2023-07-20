〈外銷訂單〉台灣上半年接單金額年減2成 市場寄望Q3電子旺季挹注

經濟部統計處今 (20) 日公布台灣上半年外銷訂單，前 6 月外銷訂單金額 2685.7 億美元、年減 20.8%。統計處認為，目前景氣還沒看到明顯復甦訊號，可觀察第 3 季消費性電子旺季備貨潮能否帶動接單好轉。

經濟部統計處處長黃于玲表示，台灣 6 月訂單金額 441.8 億美元、年減幅 24.9%，連續 10 個月負成長，第 2 季訂單金額 1323.5 億美元、年減 20.4%，為連續 4 個季度負成長。

主要接單貨品中，塑橡膠製品、化學品 6 月接單金額均較去年同期大減逾 3 成；資訊通信產品、電子產品、基本金屬、機械接單金額年減幅逾 2 成；光學器材接單金額年減幅 13.7%。

黃于玲表示，觀察目前市場終端需求仍相對疲弱，而台灣接單主軸主要集中資訊通訊、電子等終端應用產品，這也導致手機、筆電、伺服器等接單呈現年減的情況。

黃于玲坦言，目前台灣的接單主要靠 AI、高效運算等新興科技所支撐，儘管面板、筆電等去化庫存速度相對較快，但有通膨升息遞延效應，加上俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素干擾，以及供應鏈庫存去化速度不一，這些都將影響外銷接單表現。

根據經濟部預估，7 月訂單金額約落在 430 億到 450 億美元區間、年減幅約 17.1% 到 20.7% 區間。

由於今年前 6 月接單金額已較去年同期減少 2 成，市場關注今年接單金額恐難由負轉正；對此，統計處則說，儘管景氣尚未看見明顯復甦訊號，但面板、筆電庫存去化速度較快，下半年有消費性電子旺季支撐，預期第 3 季接單金額可望比第 2 季理想。