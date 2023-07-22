台積電二度下修財測、超微蘇姿丰來台、外銷訂單連十黑 本周大事回顧

台積電在本周召開法說會，再度下修財測，並延長美國廠量產時間，超微執行長蘇姿丰旋風來台，並在台灣舉行創新日，另外， 6 月外銷訂單年減 24.9%，連續 10 個月負成長，以下是本周大事回顧：

台積電二度下修今年美元營收至衰退 1 成 亞利桑那州廠量產時間延至 2025 年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 20 日召開法說，總裁魏哲家表示，半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，AI 需求強勁，不足以抵銷需求疲弱的影響，再度下修對今年晶圓代工產業及台積電營收預估，美元營收由衰退 1-6% 下修至約 10%。

另外，董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，4 奈米製程量產時間將由原預期的 2024 年底、延後至 2025 年。

AMD Innovation Day 登場 英業達、群聯現身出席

超微 (AMD-US) 19 日下午 2 時在文華東方舉辦 AMD Innovation Day，由董事長暨執行長蘇姿丰主講，供應鏈上下游董總等高階經營層皆出席參加，包括英業達 (2356-TW)、欣興 (3037-TW)、群聯 (8299-TW) 等。

電視面板 7 月漲勢延續 中大尺寸報價創逾 1 年多新高

研調機構集邦 (TrendForce) 20 日發布 7 月下旬面板價格評析，電視面板需求續強，推升漲勢延續，其中，55 吋價格來到 19 個月新高，顯示器以消費性機種為主或是二三線品牌被調漲的機率較高；筆電 TN 面板價格也呈現微幅上漲。

鴻海與 ADI 策略聯盟 共同打造新一代車輛數位座艙平台

鴻海 (2317-TW) 20 日宣布，與亞徳諾 (Analog Devices, Inc.) (ADI-US) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將共同打造新一代車輛數位座艙平台及高效能電池管理系統。

遠傳合併亞太電 公平會有條件通過

公平會 20 日宣布，有條件通過遠傳 (4904-TW) 合併亞太電 (3682-TW) 一案；遠傳附加負擔包括保障用戶端權益、提升服務及網路品質及促進市場競爭等三方面。

力積電總座謝再居：Q3 營收季減個位數機率高 下半年可能虧損

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 召開法說，總經理謝再居表示，整體來看，還是缺少長期需求好轉的訊號，第三季營運估與第二季變化不大，保守看待將小幅震盪，營收估季減個位數，下半年毛利率可能再下滑 1-2 個百分點，若無業外收益，確實有微幅虧損的可能。