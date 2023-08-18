〈台幣〉人民幣回神 新台幣轉升收31.942元 惟周線仍連5黑

人民幣回升帶動主要亞幣走揚，新台幣兌美元今 (18) 日升值 3.2 分收在 31.942 元，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 14.255 億美元；但本周仍貶值 1.44 角，周線連 5 黑。

為抑止人民幣貶勢，中國國有銀行積極拋售美元，令美元指數回落，主要亞幣由貶轉升，人民幣兌美元升值 0.32%，新台幣也隨亞幣走揚。

新台幣今天隨亞幣回神，一掃 17 日貶值陰霾，今天早盤以 31.92 元開出後，在出口商拋匯帶動下，推升匯價升破 31.9 元高點升至 31.887 元，升值 8.7 分，但午後隨外資匯出，升值幅度收斂，匯價再現 31.9 元價位。

外匯交易員說，儘管外資仍持續從股匯市匯出走人，但新台幣早盤在出口商拋匯及亞幣反彈帶動下，推升匯價升破 31.9 元，但出口商也進場買匯，加上外資午盤過後匯出，令新台幣匯價升幅收斂。

外匯交易員認為，近期通膨有捲重來的跡象且美債殖利率飆升，加深市場對於聯準會升息的預期心理，進而支撐美元指數續強；加上外資目前仍偏向匯出，新台幣短線易貶難升，短線將反覆測試 32 元關卡。

根據中央銀行統計，美元指數小跌 0.01%，主要亞幣今天以日元相對強勁，升值 0.63%；人民幣升值 0.32%；韓元則升值 0.28%。